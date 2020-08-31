اجتماع بتعز يناقش تحسين الخدمات الطبية بمستشفى الثورة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع للسلطة المحلية بمحافظة تعز ومجلس ادارة هيئة مستشفى الثورة العام واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والخطط الكفيلة بتفعيل عدد من الاقسام والعيادات الطبية.



واستعرض الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي العوائق التي تعاني منها الهيئة واحتياجاتها من الكوادر الطبية المتخصصة والتجهيزات والامدادات الدوائية.

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وشدد الوكيل على ضرورة استغلال كل القدرات والطاقات والتنسيق مع المنظمات لتقديم الدعم للمستشفى بما يمكنه من استقبال جميع الحالات وبالذات جرحى الجيش الوطني.. مثمنا الدور الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في دعم ومعالجة لجرحى ودعم مراكز الاطراف الصناعية ورفد القطاع الصحي بعدد من الأجهزة الطبية.

كما استعرض رئيس هيئة المستشفى الدكتور عبدالرحيم السامعي استراتيجية عمل الهيئة خلال المرحلة القادمة وتفعيل دورها في تقديم مزيد من الخدمات الطبية.

حضر الاجتماع وكلاء المحافظة عبدالكريم الصبري والدكتورة إيلان عبدالحق وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية.