الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

اجتماع بتعز يناقش تحسين الخدمات الطبية بمستشفى الثورة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بتعز يناقش تحسين الخدمات الطبية بمستشفى الثورة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

اجتماع بتعز يناقش تحسين الخدمات الطبية بمستشفى الثورة

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع للسلطة المحلية بمحافظة تعز ومجلس ادارة هيئة مستشفى الثورة العام واقع الخدمات المقدمة للمواطنين والخطط الكفيلة بتفعيل عدد من الاقسام والعيادات الطبية.

 

واستعرض الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي العوائق التي تعاني منها الهيئة واحتياجاتها من الكوادر الطبية المتخصصة والتجهيزات والامدادات الدوائية.

Advertisements

 

وشدد الوكيل على ضرورة استغلال كل القدرات والطاقات والتنسيق مع المنظمات لتقديم الدعم للمستشفى بما يمكنه من استقبال جميع الحالات وبالذات جرحى الجيش الوطني.. مثمنا الدور الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في دعم ومعالجة لجرحى ودعم مراكز الاطراف الصناعية ورفد القطاع الصحي بعدد من الأجهزة الطبية.

 

كما استعرض رئيس هيئة المستشفى الدكتور عبدالرحيم السامعي استراتيجية عمل الهيئة خلال المرحلة القادمة وتفعيل دورها في تقديم مزيد من الخدمات الطبية.

 

حضر الاجتماع وكلاء المحافظة عبدالكريم الصبري والدكتورة إيلان عبدالحق وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع بتعز يناقش تحسين الخدمات الطبية بمستشفى الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا