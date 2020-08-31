تعز: مسيرة احتجاجية للمطالبة بتسليم قتلة مواطن

شهدت مدينة تعز، اليوم الاثنين، مسيرة احتجاجية للمطالبة بتسليم قتلة المواطن محمد علي مهدي.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات تندد بمقتل المواطن مهدي وتستنكر غياب دور السلطة المحلية في تسليم الجناة.

وحمّل بيان المسيرة اللواء 17 مشاة وشرطة الدوريات مسؤولية ضبط المتورطين في قتل المواطن مهدي وتسليمهم إلى الجهات المختصة.

ودعا البيان السلطة المحلية إلى العمل على إخلاء منزل الضحية فورا، مشيرًا إلى أن علمية السطو واحدة من الأسباب التي أدت إلى مقتله.

ومنتصف ليل الأربعاء الماضي قُتل المواطن محمد مهدي (33 عامًا)، في حي النور بمنطقة الزنقل غربي المدينة، على يد جنود منتسبين للواء 17 مشاة.

Advertisements

وأثارت الحادثة استياء شعبي واسع ومطالبات للجهات المعنية بتسليم الجناة للعدالة وكشف ملابسات الحادثة.

من جهتها قالت قيادة الكتيبة الأولى باللواء 17 مشاة بمحور تعز، إن الضحية وشخص آخر حاولا الاعتداء بالطعن على اثنين من أفراد قوات النجدة المرابطين في موقع الدفاع الجوي.

وأضافت الكتيبة في بيان لها الجمعة ، أن "المعتدي حاول الاعتداء على الجنود بالعصي والخنجر و محاولا سلب أسلحتهم مما جعل الجنود يدافعوا عن أنفسهم.

وطالب البيان بتشكيل لجنة للتحقيق فيما حصل واتخاذ الإجراءات اللازمة وتوضيح الحقيقة للرأي العام.

