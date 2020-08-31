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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المشتركة تصد هجوما حوثيا على الدريهمي وتكبدها خسائر فادحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تصدت القوات المشتركة، اليوم لهجوم هو الثاني من نوعه لمليشيات الحوثي الانقلابية خلال 24 ساعة جنوب الحديدة، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية في ظل صمت الأمم المتحدة.
وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن مليشيات الحوثي التابعة لإيران حاولت بهجومها فتح ثغرة صوب مركز مديرية الدريهمي من الجهة الشرقية، سرعان ما باء بالفشل وخسائر بشرية في صفوفها.
وأكد أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر المليشيات بمختلف الأسلحة وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منها، وإخماد مصادر الإسناد، فيما استشهد واصيب أحد افراد القوات المشتركة .
ولفت الى أن مليشيات الحوثي نصبت مرابض مدفعية في حوش مدرسة منطقة الشجن وصرح الجامع واستخدمتهما أثناء الهجوم الفاشل الأمر الذي أثار الفزع والخوف في أوساط أهالي المنطقة.
وكانت القوات المشتركة كسرت مساء امس هجوما مماثلا لمليشيات الحوثي استهدف منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
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