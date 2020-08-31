الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة يوقعان اتفاقية لتحسين الوضع الاقتصادي في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

وقع الاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في اليمن اليوم اتفاقية شراكة تهدف الى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لليمنيين.



وقال مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي في بيان صحفي ان الشراكة البالغة قيمتها 4ر82 مليون دولار ستكون هي الاكبر من نوعها وستعمل على تعزيز قدرات السلطات المحلية وجهود العمل الإنساني المنقذ للحياة والعمل التنموي على المدى الطويل وإشراك القطاع الخاص اليمني في مكافحة الفقر.

وأضاف "تهدف الشراكة التي مدتها ثلاث سنوات ويطلق عليها مسمى (تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن) الى إعادة بناء ثقة المجتمع في الدولة اليمنية".

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وبدوره قال سفير الاتحاد الاوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج في تصريح صحفي إنه في العام السادس من النزاع باليمن "يواصل الاتحاد الاوروبي وقوفه الى جانب اليمنيين ليس فقط لمواجهة التحديات الاكثر إلحاحا ولكن ايضا لبناء مستقبلهم".

واضاف "هذه المبادرة الجديدة ستركز بشكل خاص على القطاعات الحيوية للسكان المعرضين للخطر مثل الصحة والمياه والغذاء والتعليم".

ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في اليمن أووك لوتسما في تصريح مماثل عن سعادته بهذه الشراكة التي ستساهم بمواصلة تحسين حياة واوضاع اليمنيين للحفاظ على انظمة الحكم المحلي وتعزيزها وتوسيعها.

واضاف ان المبادرة ستبدأ في سبتمبر في جميع أنحاء اليمن وستعكس المسؤولية في إعادة بناء السلام والاستقرار بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الفورية للسكان المحليين.