شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزبيدي يطمئن على صحة الرئيس هادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إطمأن رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي، اليوم الاثنين، على صحة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، المتواجد حالياً في العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء بعض الفحوصات .



جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه الزبيدي مع هادي .. داعيًا الله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية والسعادة.

من جانبه، أعرب الرئيس عبدربه منصور هادي عن شكره للواء الزُبيدي على ما أبداه من مشاعر أخوية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزبيدي يطمئن على صحة الرئيس هادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.