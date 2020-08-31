رئيس الوزراء المكلف يعقد اجتماع مع رئيس وأعضاء وفد المجلس الانتقالي الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

عقد رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبدالملك، اليوم، اجتماع مع رئيس وأعضاء وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، في اطار الجهود المستمرة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.



وناقش الاجتماع عدد من القضايا والتحديات التي تواجه سير تنفيذ الآلية، وتم التوافق على مجموعة من المعالجات، والاستمرار في مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية وإخراج القوات العسكرية من عدن خارج المحافظة وفصل ونقل جميع القوات الى مواقعها في جبهات القتال، بما يسهم في سرعة تقديم الخدمات وحل التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

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وثمن رئيس الوزراء ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي الجهود الأخوية التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مساعيها الحميدة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأشاد رئيس الوزراء بالدعم الكبير من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.. مؤكدا ان اتفاق الرياض يستوعب المصالح المشروعة للجميع ويمثل مكسب للدولة وللشعب اليمني ولكافة القوى السياسية والاجتماعية، وليس هناك من سبيل إلا انجاحه.

من جانبه أشاد السفير آل جابر بحرص كافة الأطراف على تنفيذ اتفاق الرياض وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الامن والاستقرار.