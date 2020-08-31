شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... الجيش يستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في مأرب.. ومصرع نجل قيادي حوثي "صورة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استعادت قوات الجيش ورجال القبائل،اليوم الاثنين، مناطق استراتيجية جنوبي محافظة مأرب بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي التي تكبدت خسائر بشرية كبيرة.
.
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش وقبائل مراد شنت هجوما واسعا على مليشيا الحوثي بإسناد من طيران التحالف العربي وتمكنت من استعادة محطة محلل بجبهة ماهلية بعد ساعات من مواجهات عنيفة.
وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع عدد من العناصر الحوثية بينهم القيادي الميداني المدعو خالد صالح بن صالح الوهبي وأسر آخرين.
وأشار المصدر إلى أن الصريع هو نجل الشيخ القبلي صالح بن صالح الوهبي أبرز المشايخ الموالين للحوثيين وأحد أهم قياداتهم العسكرية في البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل... الجيش يستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في مأرب.. ومصرع نجل قيادي حوثي "صورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.