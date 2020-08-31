شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... الجيش يستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في مأرب.. ومصرع نجل قيادي حوثي "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعادت قوات الجيش ورجال القبائل،اليوم الاثنين، مناطق استراتيجية جنوبي محافظة مأرب بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي التي تكبدت خسائر بشرية كبيرة.

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وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش وقبائل مراد شنت هجوما واسعا على مليشيا الحوثي بإسناد من طيران التحالف العربي وتمكنت من استعادة محطة محلل بجبهة ماهلية بعد ساعات من مواجهات عنيفة.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع عدد من العناصر الحوثية بينهم القيادي الميداني المدعو خالد صالح بن صالح الوهبي وأسر آخرين.

وأشار المصدر إلى أن الصريع هو نجل الشيخ القبلي صالح بن صالح الوهبي أبرز المشايخ الموالين للحوثيين وأحد أهم قياداتهم العسكرية في البيضاء.