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انفجارات تهز ابوظبي ودبي تزامنا مع وصول الطائرة الاسرائيلية وقناة تكشف تل ابيب انشئت قاعدة عسكرية في سقطرى اليمنية ووصول قوات اسرائيلية اليها

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عدن - ياسمين التهامي - الامارات: عدة إصابات في انفجار مطعم بأبوظبي

- قالت الشرطة الإماراتية في بيان إن عدة أشخاص أصيبوا يوم الاثنين في انفجار ناجم على الأرجح عن ”تمديدات غاز“ بمطعم في العاصمة أبوظبي.

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وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن فرق التدخل السريع بشرطة أبوظبي ”تعاملت... مع بلاغ حول انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم... في أبوظبي أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج“.

كشفت قناة اسرائيلية عن انشاء قاعدة عسكرية مع الامارات في سقطرى لمراقبة الحوثيين.

واكدت القناة وصول قوات عسكرية اسرائيلية الى الجزيرة اليمنية.

وهذه اول مرة بتاريخ اليمن تصل قوات اسرائيلية الى الاراضي اليمنية مستغلة الحرب الاهلية التي تشهدها البلاد منذ ٦ سنوات.

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