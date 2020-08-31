شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية تحسم موضوع عودة المقيمين الوافدين الى المملكة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجوازات السعودية تحسم امر التأشيرات والاقامات المنتهية للوافدين العالقين في الخارج وعودتهم للمملكة أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، الثلاثاء، أنه لا عودة للأشخاص الذين لديهم إقامة بالسعودية والمتواجدين حاليا خارج أراضي المملكة، إلا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد وإعلان ذلك رسميا.

جاء ذلك في رد من حساب مديرية الجوازات على تويتر على أسئلة واستفسارات من حملة الإقامة المتواجدين بالخارج حول إمكانية عودتهم للسعودية، كما أعاد حساب إمارة منطقة مكة على تويتر نشر تصريح الجوازات بشأن عدم السماح للمقيمين بالعودة حاليا. كماأكدت الجوازات السعودية ، أنه لايمكن تجديد هوية مقيم والمستفيد خارج المملكة.

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وأشارت عبر حسابها في «تويتر»، إلى أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. كما أكدت الجوازات السعودية، أنه سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الوافدين الموجودين خارج المملكة سواء إقامتهم «سارية أو منتهية»، بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد.

ونشرت الجوازات عبر حسابها في «تويتر»، أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. وجاء ذلك في ردها عبر حسابها على سؤال فيما لو كان الوافد خارج المملكة وانتهت التأشيرة الخاصة به للخروج.