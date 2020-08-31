بينهم قيادات.. تساقط عناصر تنظيم القاعدة في ايدي الأجهزة الأمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات



حققت وزارة الداخلية عبر مختلف الادارات والوحدات التابعة لها في العاصمة والمحافظات (خلال الأسبوع الرابع من اغسطس الجاري 2020م. ) إنجازات أمنية مميزة في ضبط الجريمة والحد منها.

و أوضحت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية أنه خلال الفترة من 23 وحتى 30 أغسطس ؛ تم ضبط 1001 جريمة، منها 763 جريمة جسيمة، وبنسبة ضبط بلغت 92%.

كما القي القبض في محافظة البيضاء وأمانة العاصمة على 21 عنصرا من ” تنظيم القاعدة” بينهم قيادات.

وذكرت الإحصائية أن ابرز الجرائم المضبوطة كانت 15 جريمة قتل عمد وقد القي القبض على جميع المتهمين بارتكابها والبالغ عددهم 29متهما.

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كما ضبطت الشرطة 147 جريمة شروع في القتل توزعت على مختلف المحافظات، القي القبض على جميع المتهمين بارتكابها والبالغ عددهم 177 متهما٠

وفي اطار مكافحة جرائم السرقة ذكرت الاحصائية ضبط 145 جريمة سرقة مختلفة وقد القي القبض على المتهمين بارتكابها والبالغ عددهم 169 متهما.

واشارت الإحصائية الى ان جرائم السرقة تنوعت بين ( السرقة بالاكراه _ سرقات دراجات نارية _ سرقة سيارات _ سرقة محلات _ السرقة من اشخاص _ السرقة من سيارات _ السرقة من منازل _ وكذلك نهب للممتلكات الخاصة بالقوة والابتزاز.

ونتيجة لتكثيف التحريات ومتابعة المطلوبين للعدالة وذوي السوابق؛ تمكن رجال الأمن خلال نفس الفترة من ضبط 514 مطلوبا للعدالة صدرت بحقهم أوامر قضائية بالضبط ، كما القي القبض على 56 من مرتزقة العدوان الإمريكي السعودي.