شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ظهرت شبه عارية وكشفت جميع تفاصيل جسدها المثير .. النجمة السعودية الفاتنة "أمل الشهراني" تشعل الشارع السعودي بصورها الفاضحة على البحر...شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏تعرّضت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​أمل الشهراني​، لهجوم قاسٍ، بعد ظهورها بالبكيني على البحر، وقد عبّر بعض متابعيها عن صدمتهم، واصفين تصوير نفسها بهذه الطريقة تخطياً للحدود.

ونشرت أمل عبر صفحتها صورة لها خلال إستجمامها في البحر أثناء عطلتها الصيفية، مرتدية بكيني من قطعتين، أظهر تفاصيل جسمها بالكامل.

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وكانت التعليقات التي هاجمتها تتضمن أن أمل تخطت الحدود، لمخالفتها التقاليد في المجتمع السعودي والخليجي بشكل عام، مشيرين إلى أنها تتعمد إثارة الجدل بهذه الملابس الجريئة، وفي كل مرة تظهر بها بصورة أو مقطع فيديو فإنها تصبح حديث المتابعين، وهذا هو مقصدها ومغزاها الشهرة، وأن تصبح تريند على مواقع التواصل الإجتماعي، إن كان بلباسها أو تصريحاتها.