شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل... الحكومة اليمنية تحسم خياراتها المؤجلة و تؤكد على أنها فى إنتضار الضوء الأخضر لإعلان ساعة الصفر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبرت مصادر سياسية مطلعة ان تصريحات رئيس ما يسمي بـ"المجلس الإنتقالي"الجنوبي"عيدروس الزبيدي " التي صرح بها من " أبو ظبي " بتجديد التمسك بخيار الانفصال وفك الارتباط بين الشمال والجنوب يمثل نسفا لاتفاق الرياض وانسحابا علنيا من الاتفاق المعدل والمبرم برعاية سعودية. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وأكدت المصادر أن الحكومة اليمنية بادرت بطلب اعلان السعودية موقف حازم من تصريحات " الزبيدي " كون الرياض هي من التي تشرف وتراقب تنفيذ اتفاق الرياض المعدل وفقا للآلية التنفيذية المقدمة منها وهو ما اضطر الشرعية الى تجاهل الرد على تصريحات الزبيدي لاتاحة المجال للسعودية لاعلان موقف صريح وواضح. واشارت المصادر الى أن تصريحات " الزبيدي " اعطت الحكومة الشرعية الخيار في استخدام القوة العسكرية لفرض الحسم منوها الى أنه تم رصد تحركات إماراتية للدفع بقوات اضافية من الميلشيا الى أبين وهو ما سيسرع باعطاء الحكومة الضوء الاخضر لقوات الجيش لفرض الحسم والتي تترقب تحديد ساعة الصفر .

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