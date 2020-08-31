شكرا لقرائتكم خبر عن وردالان: أكبر انهيار في تاريخ الريال اليمني وأسعار الصرف تقفز اليوم لمستويات غير مسبوقة.. تعرف على الاسعار في عدن وصنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انهارت العملة الوطنية في تعاملات اليوم الاثنين 31 اغسطس2020 مسجلة ادنى مستوى في قيمتها امام سلة العملات الاجنبية.
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وقال مصدر مصرفي في العاصمة المؤقتة لـ«مأرب برس» ان سعر صرف الدولار الواحد في عدن تجاوز اليوم حاجز الـ 800 ريال فيما وصل الريال السعودي الى اكثر من 200.
والحال نفسه على باقي المحافظات المحررة ،فيما وصل سعر الدولار في صنعاء والمحافظات الخاضعة للحوثيين الى اكثر من 600 والسعودي اقترب من 160.
وهذا الفارق في اسعار الصرف بين المحافظات اليمنية تسبب في ارتفاع خيالي في رسوم الحوالات المالية بين المحافظات، الامر الذي اثقل كاهل المواطن ،في ظل غياب تام للحكومة والبنك المركزي وعجزهما عن ايجاد حلول سريعة، فضلا عن استمرار الحوثيين في منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية، في مناطق سيطرتهم.
ولأول مرة في تاريخ الريال اليمني يصل فيها سعر الدولار الى اكثر من 800 ريال مع توقعات بمواصلة انهيار العملة لتصل الى 1000 ريال مقابل الدولار الواحد.
فيما يلي اخر تحديث بأسعار الصرف:
*في عدن
شراء الدولار 800
بيع الدولار 805
شراء السعودي 210.50
بيع السعودي 211.50
*في صنعاء
شراء الدولار 604
بيع الدولار 606
شراء السعودي 159
بيع السعودي 159.30
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