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مليشيا الحوثي تقصف أحياء مدينة حيس جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

مليشيا الحوثي تقصف أحياء مدينة حيس جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

واصلت المليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، قصف واستهداف الأحياء السكنية صباح اليوم الإثنين في مدينة حَيْس جنوب محافظة الحديدة.

 

 وقالت مصادر محلية، إن المليشيات قَصفت منازل مواطنين مدنيين وقرى مأهولة بالسكان بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 وأَطلقت عليها قذائف RBG وفتحت نيران القناصة وسلاح الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7 في قرى متفرقة من مدينة حَيْس.

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وأضافت أن قصف المليشيات الهستيري المتكرر بقذائف منتوعة خلق حالة من الهلع بين صفوف المدنيين، وسبّب لهم خسائر و أضرارًا جسيمة.

 

 

وكانت قناصة المليشيات الحوثية، قد أصابت امرأة مسنة ترعى الأغنام بالقرب من منزلها صباح أمس الأحد، وفي المساء أصابت رجلًا في سوق ربع الحضرمي، ووصفت إصابتهما بالخطيرة ، ونُقلا على إثرها إلى مدينة المخا لتلقي العلاج.

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