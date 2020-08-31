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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع يناقش إمكانية وضع المشاريع البيئية بحضرموت ضمن مشاريع مرفق البيئة العالمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش وكيل وزارة المياه والبيئة رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عمار العولقي اليوم في المكلا مع محافظ حضرموت فرج البحسنى عددا من القضايا والمشاريع البيئية وفي مقدمتها ادراج المشاريع البيئية بحضرموت ضمن مشاريع مرفق البيئة العالمي لمعالجة آثار التغيرات المناخية في الدول النظامية.
كما ناقشا تخصيص مناطق صناعية على مستوى المديريات، وترتيبات إعلان محميات طبيعية للوعول والغزلان والسلاحف، بالإضافة إلى وضع حلول لمشاكل التصحر والصرف الصحي، وحماية أشجار المنجروف والسبسبان.
وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية التنسيق بين المكاتب التنفيذية في المحافظة لمعالجة المشاكل البيئية، وتقييم الأثر البيئي للمشاريع الاستثمارية، ومراعاة الجوانب البيئية في الخطط والاستراتيجيات القطاعية، ووضع التصورات والحلول للمشاكل البيئية في المحافظة.
من جانبه، أكد محافظ حضرموت، على ضرورة التنسيق بين المكاتب التنفيذية في القضايا البيئية، لافتا إلى دعم السلطة المحلية بالمحافظة لإنشاء مركز للاستعداد للكوارث البيئية والحماية من آثار التغيرات المناخية.
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