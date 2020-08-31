الاتصالات تعلن خروج 60% من السعات الدولية للإنترنت وتأثر معظم المحافظات

أعلنت مؤسسة الاتصالات بصنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون اليوم الإثنين، خروج 60% من السعات الدولية للإنترنت بسبب قطع خارج اليمن وقالت المؤسسة العامة للاتصالات "بأن 60 بالمائة من السعات الدولية للإنترنت قد خرجت عن الخدمة نتيجة قطع في أحد المسارات الدولية خارج اليمن". وأفادت "بأن العطل الخارجي في وصلات الانترنت الدولي أثر على حركة الانترنت في معظم محافظات الجمهورية". وأشار المصدر إلى "أنه يتم حاليا التواصل مع المزودين الدوليين والترتيب لتوفير بدائل عبر مسارات مؤقتة لحين إصلاح الخلل الفني وإعادة السعات الدولية الى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن".

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