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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
صعّدت مليشيات الحوثي الموالية لإيران وتيرة خروقاها للهدنة الأممية جنوب محافظة الحديدة، مستهدفة بلدة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التُّحيتا بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف.
مصادر عسكرية ميدانية أفادت عن قيام المليشيات بقصف واستهداف منازل ومزارع المواطنين بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23، والأسلحة الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات.
وطبقًا للمصادر نفسها تمكّنت القوات المشتركة من تحديد مصادر القصف والإستهداف الحوثية، ووجهت لها ضربات مباشرة أخمدتها على الفور، أوقعت فيها إصابات مؤكدة في صفوف الحوثيين.
وكانت المليشيات الحوثية الإرهابية قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في مدينة حَيْس؛ إذ أصابت قناصة الحوثيين مدنيَّينِ اثنينِ؛ امرأة مسنة؛ المواطنة: مريم زهاري، والمواطن: عبدالله طالب حمنه، أصيبا بجروح خطيرة ونقلا على إثرها إلى مدينة المخا.
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