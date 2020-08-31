شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الصحة في المهرة يتسلم معدات طبية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة اليوم، دفعة جديدة من المعدات والمستلزمات الطبية ، مقدمة من السلطة المحلية، ضمن جهود مجابهة فيروس كورونا والأوبئة المنتشرة.







وأوضح مدير مكتب الصحة الدكتور عوض مبارك سعد أن الدفعة تحتوي على أسرّة وفرش وأجهزة أكسجين وتنفس اصطناعي، والتي تساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية بالمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الصحة في المهرة يتسلم معدات طبية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.