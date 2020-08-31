المليشيا تكسر هجوما حوثيا بالتحيتا جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365

كسرت القوات المشتركة، هجومًا للمليشيات الحوثية جنوب الحديدة بالساحل الغربي لليمن، ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.



وأفاد مصدر عسكري ميداني أن مجموعة مسلحة جديدة للمليشيات الحوثية شنت هجومًا على منطقة الجبلية التابعة لمديرية التٍُحيتا ولكن دون جدوى.

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مؤكِّدًا أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت بكل بسالة مع مقاتلي المليشيات التابعة لإيران وكبدتها خسائر فادحة، موقعة في صفوفهم قتلى وجرحى وإجبار البقية على الفرار مذعورين الى أوكارهم في مناطق غير ذات قيمة عسكرية.

مشيرًا، الى أن مليشيات الحوثي استهدفت بقصف مدفعي قُرى آهلة بالسكان بعيدة عن أي هدف عسكري وأثارت الرعب في نفوس الأهالي.

ولفت إلى أن تحركات المليشيات التابعة لإيران كانت مرصودة بدقة منذ نقلها على دفعات من جهة زبيد إلى أوكارها بين مزارع المواطنين جنوب شرق التُّحيتا الأمر الذي أفقدها عنصر المباغتة في الهجوم الفاشل.

ويُعد الهجوم على الجبلية الثاني من نوعه في أربعة أيام بعد فشل هجوم الخميس الذي تزامن مع هجوم أوسع داخل مدينة الحديدة انتهى إلى النتيجة نفسها؛ فشل وخسائر فادحة في صفوف ماتسميها كتائب الحسين