شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. سقوط قتلى و جرحى جراء الإنفجار العنيف الذي هز " ابو ظبي " قبل قليل .. التفاصيل كاملة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصيب عدة أشخاص الاثنين في انفجار ناجم عن “تمديدات غاز” بمطعم في العاصمة أبو ظبي، حسب ما قالت الشرطة الإماراتية في بيان. فيما أفادت صحيفة “ذا ناشيونال” اليومية المملوكة لأبو ظبي أن الانفجار وقع في مطعمين “كيه.إف.سي” و”هارديز” بشارع راشد بن سعيد. وفي وقت متزامن، أفادت “ذا ناشيونال” بأن شخصا لقي حتفه في وقت مبكر من صباح الاثنين عندما انفجرت اسطوانة غاز بمطعم في دبي.

قالت الشرطة الإماراتية إن عدة أشخاص أصيبوا الاثنين في انفجار ناجم على الأرجح عن “تمديدات غاز” بمطعم في العاصمة أبو ظبي.

وذكرت صحيفة “ذا ناشيونال” اليومية المملوكة لأبو ظبي أن الانفجار أصاب مطعمين، هما “كيه.إف.سي” و”هارديز”، بشارع راشد بن سعيد مضيفة أن أضرارا لحقت بمنافذ بيع أخرى بالتجزئة.

وكالة أنباء الإمارات أفادت من جهتها بأن فرق التدخل السريع بشرطة أبوظبي “تعاملت… مع بلاغ حول انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم… في أبو ظبي أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

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وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل الإعلام المحلية أضرارا جسيمة لحقت بالمطعمين وانبعاث سحابة بيضاء من الدخان من الطابق الأرضي بالمبنى.

ويُعرف شارع راشد بن سعيد أيضا بطريق المطار.

وفي وقت متزامن، أفادت “ذا ناشيونال” بأن شخصا لقي حتفه في وقت مبكر من صباح الاثنين عندما انفجرت اسطوانة غاز بمطعم في دبي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المتحدث باسم الدفاع المدني بدبي، أن الانفجار أدى لنشوب حريق ألحق أضرارا بالطابق الأرضي من المبنى. وذكرت أنه جرت السيطرة على الحريق في غضون 33 دقيقة.