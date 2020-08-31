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يزيد بن سلمان - شبوة - بيت صنعاني… في قلب اشهر مدينة أوربية وكأنه بصنعاء القديمة “صورة “

Advertisements تداول ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمنزل شيد على الطراز المعماري اليمني في احدى المدن الالمانية. وبحسب ناشطون فإن المنزل اليمني مبنيعلى الطراز التقليدي اليمني المتفرد في مدينة”هانوفر “الألمانية.

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