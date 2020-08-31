شكرا لبحثكم عن خبر بعد ان نفذ تعليمات زعيم الجماعة.. الحوثيون يعدمون “القوزي”بتهمة التجسس! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت مليشيا الحوثي الانقلابية حكم الإعدام بأحد أهم القيادات المليشاوية في محافظة الحديدة، والذي كان يعمل مرافقاً شخصياً للمجرم المليشاوي محمد علي الحوثي، وتم تغيينه قبل فترة وكيلاً لمحافظة الحديدة، حسب رصد محرر يمن دايركت، وقد اتهمته المليشيا بوضع شريحة لموكب الهالك صالح الصماد، ليستهدفه طيران التحالف.

فيما كشفت مصادر محلية أن القوزي رفع بإحداثيات الصماد للتحالف بتوجيه من زعيم المليشيا للتخلص منه بعد فترة من الشد والجذب بسبب عنصرية الحوثيين، وكانت الأنباء قد سبقت عملية تصفية الصماد، تؤكد بأنه رهن الإقامة الجبرية بأمر عبدالملك الحوثي، وظل فترة مختفياً عن الأنظار ولم يظهر إلا يوم مسرحية استهداف موكبه التي يشكك فيها الكثيرون.

وحول ذلك رصد محرر يمن دايركت تغريدة للصحفي أحمد غيلان، قال فيها:

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‏شغل عصابات منظم

علي القوزي كان من أهم أذرعة المجرم محمد علي الحوثي وتم تعيينه وكيلا لمحافظة الحديدة.

بأمر العصابة رفع القوزي احداثيات الصماد ليتم استهدافه والتخلص منه بطيران التحالف.

واليوم يتخلصون من القوزي ويحكمون عليه بالاعدام بتهمة المشاركة في قتل الصماد.