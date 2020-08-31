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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية انتهاكاتها اليومية باستهداف منازل المواطنين في الأحياء السكنية بمدينة حَيْس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وذكرت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية استهدفت منازل المواطنين في المدينة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5، وبأسلحة معدلات البيكا وسلاح الدوشكا والأسلحة القناصة.
وأردفت المصادر أن الاستهداف الحوثي خلّف حالة من الذعر والهلع بين الأهالي لا سيما النساء والأطفال الذين باتوا تحت وطأة استهداف المليشيات لهم ليلًا ونهارًا.
وكانت عناصر المليشيات قد أصابت امرأة مسنَّة تُدعى مريم زهاري، في العقد السابع من عمرها برصاص القناصة، استهدفتها بينما كانت ترعى الأغنام بالقرب من منزلها، ونُقِلت إلى مدينة المخا لتلقي العلاج.
وتأتي انتهاكات المليشيات الحوثية المتعمدة ضمن سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الإنسانية وانتهاكاتها السافرة بحق المدنيين في مديريات ومناطق جنوب محافظة الحديدة كافة، يقابلها تخاذل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وهو ما يهدد بنسف عملية السلام في الحديدة.
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