الحوثيون يقصفون قرى سكنية بالجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365 قَصفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران، قرى سكنية ومزارع المواطنين، في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التُّحيتا جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية: إن المليشيات قصفت منازل ومزارع المواطنين بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 وبقذائف RBG، وعاودت استهدافها وفتحت عليها نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وعيار 12.7. Advertisements وأضافت أن القصف والاستهداف أثار الرعب في أوساط أهالي الجبلية وأفقدهم الطمأنينة، ولا سيما كبار السن والنساء والأطفال. وأكدت المصادر أن القصف الحوثي المستمر على مزارعهم أتلف المحاصيل الزراعية وتسبب بخسائر فادحة وكبيرة للمزارعين البسطاء. وتواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها وخروقاتها المتتالية للهدنة الاممية بقصف قرى سكنية ومزارع مواطنين، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة

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