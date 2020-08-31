الحديدة.. إصابة مواطن برصاص قناصة الحوثيين في مدينة حَيّس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365 أطلقت قناصة مليشيات الحوثي نيران أسلحتها صوب مدينة حيس بشكل هستيري أدى لإصابة المواطن، عبدالله طالب حمنه، برصاصة في رأسه، أثناء تواجده في سوق المدينة لشراء واجبة العشاء لأولاده .

Advertisements ووفقا لمصادر عسكرية، وصفت حالة المواطن الجريح بأنها خطيرة، نقل على إثرها إلى مدينة المخا لإستكمال تلقي العلاج . وتصاعدت الجرائم والإنتهاكات الحوثية ضد المدنيين في الحديدة منذ بدأ الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار الموقعة أواخر العام 2018، إذ تلتزم المليشيات بأي من بنودها، ضاربة بعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة عرض الحائط

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