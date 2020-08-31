- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأرصاد يعلن عن النشرة التنبيهية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
عدن - الخليج 365
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن النشرة التحذيرية المتوقعة للـ 24ساعة القادمة.
وذكر المركز، أن كمية الامطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي : أمطار صنعاء 16.2، ذمار 12.0، السدة 11.4، حدة قطاع الارصاد 10.1، المحويت 05.8، حجة 03.5، ريمة 03.5
إب 01.5 ملم ،عمران 00.4 ملم.
وطبقا للمركز، هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة خارج نطاق محطات الرصد الجوي.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء هطول الأمطار المتفاوتة الشدة تصل الى شديدة الغزارة، يصاحبها الرياح الهابطة الشديدة وتصاحبها العواصف الرعدية وذلك على اجزاء واسعة من البلاد، خاصة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وتمتد غرباً الى السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها وشرقاً الى اجزاء من هضاب وصحارى محافظات ( الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت ) واحتمال هطول أمطار متفاوتة على اجزاء من السواحل الجنوبية و الشرقية وصولاً إلى المناطق الداخلية المحاذية لها.
وحذر المركز الوطني للأرصاد في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها وينصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية والانزلاقات الطينية خاصة على الطرقات والمنعطفات الجبلية حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم، الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن بكافة أنواعها من سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية وفي اعالي البحار وشرق خليج عدن وما جاورها في أرخبيل سقطرى والسواحل والمناطق الشرقية والجنوبية لبلادنا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد يعلن عن النشرة التنبيهية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.