تعرف على نشرة الطقس اليوم الإثنين في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

نشر مركز الارصاد الجوية باليمن نشرة الطقس المتوقعة لهذا اليوم الاثنين في العاصمة عدن وبقية المحافظات، في ظل استمرار التحذيرات من تقلبات الجو وعدم الاستقرار.



ووفقا للمركز فان الطقس المتوقع في عدن بمشيئة الله سيكون غائم جزئيا مع استمرار الغبار والرياح المتوسطة، فيما درجة الحرارة ستصل الى 38 درجة عظمى، تنخفص ليلا الى 29 درجة صغرى.

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وتوقع المركز ان تشهد المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيأ الى غائم والفرصة مهيأه لهطول امطار متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد والبرد أحيانا والرياح الهابطة الشديدة التي قد تثيرالاتربة والرمال خلال فترتى الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من محافظات (حضرموت، شبوة، مارب ، البيضاء، أبين والضالع ) وأجزاء من المرتفعات الجبلية من لحج وتعز جنوباً الى صعدة شمالاً.

فيما تشهد المناطق الساحلية طقس حار رطب غائم جزئياً، مغبر نسبياً خاصة على السواحل الجنوبية، فيما يكون غائم جزئياً إلى غائم مع امكانية هطول امطار متفرقة متفاوتة الشدة على اجزاء من السواحل الشرقية والغربية وقد تمتد الى المناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط احيانا مثيرة للأتربة والرمال.

كما توقع ان تشهد المناطق الصحراوية طقس حار صحو الى غائم، مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول امطار متفرقةعلى صحارى محافظات ( حضرموت، شبوة، مارب والجوف ) والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للأتربة والرمال.

وفي أرخبيل سقطرى يتوقع ان يشهد طقس غائم جزئياً بوجه عام، مع رياح شديدة السرعة تصل أقصاها الى اكثر من 45 عقدة تعمل على إضطراب البحر وارتفاع الموج.