التعليم الفني بتعز يفتتح مركز تدريب المدربين بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح بمحافظة تعز مركز تدريب المدربين بمكتب التعليم الفني وتدشين الورشة الخاصة بتطوير قدرات ومهارات العاملين في معاهد المحافظة .

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واشاد وكيل المحافظة الدكتور عبد الحكيم عون خلال افتتاح المركز بالجهود التي يقوم بها مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ومركز تدريب المدربين والمعاهد الفنية لاستثمار الطاقات البشرية الهائلة التي تمتلكها المحافظة من خلال إقامة هذه الورش لتأهيل وتدريب عدد من الكوادر الفنية والمهنية لتلبية احتياجات سوق العمل وخدمة الوطن والمجتمع .

من جانبه أوضح مدير عام مكتب التعليم الفني المهندس قائد الصلوي بأن الورشة تشمل تدريب 40 موظف من العاملين في شؤون الطلاب في 17 معهد حكومي وخاص لتطوير القدرات والمهارات لدي العاملين في هذا المجال .