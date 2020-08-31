انعقاد دورة تعريفية حول أهداف التنمية المستدامة لمنظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

نظم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت اليوم بسيئون دورة تعريفية حول أهداف التنمية المستدامة 2030 م لمنظمات المجتمع المدني.



وتهدف الدورة الى تعريف 50 من منظمات المجتمع المدني بالأهداف 17 التي اقرتها الامم المتحدة خلال الفترة 2015 – 2030م.

وفي افتتاح الدورة اكد وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي على اهمية الدورة لتوظيفها في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني للوصول الى المستوى المعتمد والمصادق عليه عالميا في المجال التنموي والإنساني ومواكبة التطورات الحديثة للنهوض بالمجتمع عبر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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منوها الى اهمية تسخير الامكانيات المتاحة للمنظمات وتسخيرها في خدمة المجتمع والارتقاء به الى جانب المساهمة في بناء الوطن.

بدوره أوضح مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالله باجهام أن الدورة تهدف الى وضع المنظمات رؤية للمشاريع والبرامج تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لتسهيل مواكبة تلك المشاريع مع متطلبات المرحلة.. مشيرا الى ان المكتب يسعى من خلال التدريب والتأهيل الى تطوير قدرات المنظمات المحلية بما يمكنها في فتح قنوات مع المنظمات الدولية والمانحة وتسخير ذلك الدعم بكافة مجالاته في إحداث التنمية المستدامة.

الى ذلك استعرض مدرب الدورة عبدالله يسلم بن شهاب لمحة تاريخية عن أهداف التنمية المستدامة 2030 م المقررة من الامم المتحدة والتي جاءت امتدادا للأهداف الثمانية للألفية 2000 – 2015 م لتلبية احتياج ضروري في تلك الفترة .

مبينا أن أهداف التنمية الحالية تتوزع على خمسة محاور " الناس والكوكب والازدهار والسلام والشراكة "، مقدما للمشاركين شرحا حول آليات ووسائل تحقيق تلك الأهداف باعتبارها خلاصة لجهود فرق متخصصة في الأمم المتحدة.