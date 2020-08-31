رئيس البرلمان العربي يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مطار ابها الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ادان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي إطلاق ميليشيا الحوثي الإنقلابية طائرة بدون طيار مفخخة بطريقة متعمدة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي، والتي اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مساء أمس ونتج عنه تساقط بعض الشظايا على المطار دون وقوع إصابات أو أضرار بالمدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.



وأكد رئيس البرلمان العربي أن استهداف الميليشيا الإنقلابية للمطار الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة هو عمل إرهابي جبان يستهدف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والاعيان المدنية المحميين بالقانون الدولي، مما يستوجب تحرك دولي عاجل لمحاسبة ميليشيا الحوثي عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها وفقاً القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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وشدد على أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تعمل من خلال هجماتها الإرهابية المتكررة تجاه المدنيين والأعيان المدنية على تنفيذ المشروع الإيراني العدواني والتخريبي الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي من خلال الارهاب والعنف وإراقة الدماء واستهداف المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت المدنية.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإيقاف الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية ومحاسبة النظام الإيراني الراعي والداعم والممول لها، مجدداً طلبه لمجلس الأمن الدولي بوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة المتكررة التي تتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.