شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تواصل الارتقاء بقطاع الكهرباء في سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 أنشأت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، التابعة لدولة الإمارات المتحدة، محطتين في العاصمة حديبوه ومحطة قلنسية ومحطة موري في جزيرة سقطرى، وما زال العمل في محطتي علامه ونوجد قائما.

Advertisements وتعمل المحطات على مدار الساعة من أجل تأمين التيار الكهربائي المستمر لأهالى سقطرى بشكل مجاني، وتكفلت المؤسسة بالمحروقات والصيانة وإرفاد المحطات بالكادر الهندسي والفني واستبدال الشبكة الهوائية المتهالكة بشبكة ارضية حديثة ومتطورة. وتهدف مؤسسة خليفة من خلال دعمها المتواصل لقطاع الكهرباء من أجل تأمين التيار الكهربائي لجميع المناطق والقرى في سقطرى وربطها بالمحطات العامة للمؤسسة نظراً لارتباطها بالحياة اليومية لأبناء سقطرى. وثمن أهالي سقطرى الدعم المتواصل لأيادي الخير الإماراتية لمختلف القطاعات ومنها قطاع الكهرباء الذي يشهد نقلة نوعية بفضل الجهود الجبارة التي تبذلها مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تواصل الارتقاء بقطاع الكهرباء في سقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.