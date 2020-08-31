مديرعام قشن يتفقد  منطقتي كدحيم عشبون وبادية الجدحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

الخليج 365 - المهرة

قام الأستاذ فيصل أحمد حازم مدير عام مديرية قشن اليوم بزيارة تفقدية لبادية الجدحي بمنطقتي كدحيم وعشبون التابعة لبيت سولم إحدى بوادي المديرية وذلك لتلمس أوضاع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم من الخدمات العامة.



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وخلال الزيارة التي استقبله فيها شيوخ وأعيان ومواطني البوادي المذكورة أعلاه أكد المدير العام بن حازم أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة لتلمس احتياجات المناطق النائية ورفعها لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثله بالمحافظ الشيخ محمد علي ياسر في إطار خطته الشاملة الهادفة إلى تنمية وتطوير البنية التحتية في المناطق والبوادي النائية بمختلف المديريات.

وأشار مدير عام قشن أن برنامج الزيارات التفقدية ستشمل كافة المناطق والبوادي التابعة للمديرية موضحا أن سيتم حصر وتوثيق كافة إحتياجات ومتطلبات التنمية في هذه المناطق ورفعها إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومنها إلى الجهات الداعمة لتنفيذ المشاريع المطلوبة وتلبيه إحتياجات المواطنين.