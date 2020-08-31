شكرا لقرائتكم خبر عن رغد صدام حسين تنفي شائعات تحوم حولها ووالدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رغد عن حقيقة قيامها بتوزيع الصدقات المالية عن روح أبيها بالتعاون مع أحد رجال الأعمال، بأن ذلك غير صحيح.

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ونفت رغد صدام حسين أية علاقة لها بإعلان متداول يدعو المستخدمين لإرسال أسمائهم مقابل الحصول على المال ، حيث دونت على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر": "خبر عارٍ عن الصحة، لا أساس له".

ويذكر أن رغد نفت قبل أشهر صحة مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تصريحات مفبركة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يتحدث فيها عن استخدام الولايات المتحدة فيروس كورونا ضد العراق خلال حرب الخليج الثانية.