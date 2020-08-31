شكرا لبحثكم عن خبر ملاكم يمني شهير يقدم على الانتحار.. لهذا السبب "الأسم والصورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت وسائل اعلام تايلاندية، إن الملاكم اليمني أحمد العيدروس قفز من غرفته بفندق في مقاطعة شيانغ ماي، في حالة انتحار على ما يبدو.

وعثرت الشرطة على جثة أحمد العيدروس (23 عاما) وهو يمني الجنسية، أصيب بجروح مميتة جراء السقوط، واستجوبت الشرطة صديقته التايلاندية في الطابق الخامس من الفندق.

وبحسب ما ورد، أبلغت المرأة الشرطة أن المتوفى كان ملاكمًا يعيش في تايلاند منذ أكثر من عامين، وشارك في بطولات ملاكمة مختلفة في جميع أنحاء تايلاند، وقالت: “قبل يومين، اصطحبني من فوكيت للذهاب في رحلة إلى شيانغ ماي”.

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وأضافت: “تحدثنا الليلة الماضية عن عدم تمكنه من العثور على وظيفة ملاكمة بسبب وباء كورونا قبل أن أنام، وكنا نخطط للسفر إلى مدينة فريه في اليوم التالي، ثم رأيته يخرج إلى الشرفة، ربما ليدخن سيجارة، كما اعتقدت، لكنه لم يعد أبدًا حتى نهضت لأتفقده ورأيت أنه قفز بالفعل”.

وتكهنت الشرطة أن المتوفى ربما يكون قد قرر الانتحار بسبب ضغوط عدم العمل. وتم إرسال الجثة إلى مستشفى ماهراج ناخون شيانغ ماي لإجراء تشريح تفصيلي للجثة لتحديد سبب الوفاة.

وقد أبلغت الشرطة مكتب القنصلية العامة اليمنية في بانكوك للاتصال بأقارب المتوفي.