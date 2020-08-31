شكرا لبحثكم عن خبر مواطن يمني يعود من إجازة العيد إلى بيته ليجد ما لم يخطر على بال “صورة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لم يكن يتخيل أحد مواطني مدينة باجل بمحافظة الحديدة ما سيتعرض له من غبن وقهر بعد عودته وعائلته إلى منزلته بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى الماضي..

وقال الصحفي بسيم جناني، إن مليشيا الحوثي اقتحمت منزل المواطن حسين الصانع أثناء ما كانوا في زيارة عائلية لقضاء إجازة العيد وقامت بالاستيلاء عليه.

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وأضاف، إن عناصر المليشيا رفضت الخروج من المنزل وتسليمه لأسرة الصانع بذريعة أن والدهم من المناهضين للمليشيات، وسبق أن تم اختطافه في عام 2015 وغادر بعدها المحافظة منذ سنوات.

وأشار إلى أن زوجة الصانع وابنته وأطفالهم يفترشون العراء أمام منزلهم المحتل من قبل المليشيا لليوم الثاني على التوالي.