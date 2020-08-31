شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي بارز يتودد للعرادة.. وهذا ماقالة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قيادي حوثي بارز يتودد: العرادة إبن قبيلة من قبايلنا الكريمة والمجيدة لكن تنظيم الإخوان مادخله قبيلي قط إلا وفقد فطرته النقية

أقدم قيادي حوثي بارز، اليوم السبت، على مغازلة اللواء سلطان العرادة محافظ محافظة مارب، على خلفية تصريحاته الاخيرة التي تحدى فيها مليشيا الحوثي.

وقال القيادي الحوثي حسين العزي، المعين نائبا لوزير الخارجية بحكومة المليشيا غير المعترف بها، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده ” المشهد اليمني “، أن “العرادة إبن قبيلة من قبايلنا الكريمة والمجيدة”.

واستدرك زاعما: “ولكن تنظيم الإخوان(في إشارة إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي ينفي صلته بالتنظيم) مادخله قبيلي قط إلا وفقد فطرته النقية”؛ حد زعمه.

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وأدعى قائلا: “إن أكثر الناس إفلاسا من يلجأ للكذب وأشهد أنه يكذب ثم يكذب من يظن أنه يستطيع منع اليمنيين من مارب اليمنية أو يهدد بحجبها عن أهلها ويمنها في الوقت الذي يفتحها للغرباء وتوطين القاعدة وداعش”؛ حد تعبيره.

‏وكان محافظ مارب اللواء سلطان العرادة، قد تحدى الهجوم العسكري للمليشيا في السيطرة على المحافظة، بعد أشهر من هجومها المكلف، انطلاقا من عدة محاور وجبهات بمحافظات الجوف، والبيضاء وصنعاء.

و قال العرادة انه “يجب على الحوثي أن يفهم أننا أبعد من عين الشمس وأبعد من أن نسلّم لمليشيا”.

وأكد العرادة على أن “مارب تعيش في خير وأمن واستقرار، وأن رجال الجيش اليمني البواسل المسنودين بالمقاومة الشعبية على مشارف حدود محافظة صنعاء والجوف والبيضاء”.

‏⁦وتأتي مزاعم قيادات المليشيا غداة تصعيد قياسي للأعمال العسكرية في المحافظة النفطية.