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قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في منبه بصعدة

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اليمن العربي ـ صعدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في منبه بصعدة

الخليج 365 ـ صعدة

قصفت القوات ، اليوم الإثنين، 31/آب/2020، تحركات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

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وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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