شاهد.. البحسني يتفقد بمنطقة فوة الموقع المقرر لإقامة منطقة صناعية لنقل الورش الخاصة بإصلاح السيارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بمنطقة فوة بالمكلا، الموقع المقرر لإقامة منطقة صناعية لنقل الورش الخاصة بإصلاح السيارات إليها والمنتشرة في أنحاء الشوارع العامة والحواري بمدينة المكلا وفوة.



ووجه المحافظ البحسني بمسح الموقع وسرعة تجهيزه وتخديمه بالخدمات الأساسية لضمان سرعة نقل الورش ومواقع بيع السيارات الخردة والتشليح من الشوارع العامة والحواري إلى هذه المنطقة للتخفيف من الازدحامات التي سببتها هذه الورش في الشوارع العامة والحارات، ولتوفير موقع واحد لصيانة السيارات يسهّل على المواطنين ويحفظ شوارع المدينة نظيفة من مخلفات هذه الورش.

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رافق محافظ حضرموت، مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري عبدالله حسن بن علي الحاج، ومدير عام مؤسسة الطرق والجسور طه باحيدرة.