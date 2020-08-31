شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإرياني يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم من المليشيا بعد هجوم أبها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ عدن

قال وزير الإعلام، معمر الإرياني، إن الهجومين الفاشلين اللذين خططت لهما مليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا واستهدفا مطار أبها الدولي باستخدام طائرة مسيرة مفخخة -ايرانية الصنع- والسفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر باستخدام زورق مسير عن بعد أطلق من مدينة الحديدة، يؤكدان النهج الارهابي والدموي للمليشيا.



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وأضاف عبر حسابه على تويتر، أن هذه الهجمات الارهابية المتواصلة على الاعيان المدنية وحركة التجارة الدولية تؤكد من جديد تعمد مليشيا الحوثي الإضرار بأكبر قدر من المدنيين، ومضيها -بتوجيه ودعم وسلاح ايران- في نهج التصعيد وتخريب دعوات وجهود التهدئة واحلال السلام في اليمن والاستمرار في تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وتابع: المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف حازمة إزاء استمرار جرائم مليشيا الحوثي، وتصعيدها المسلح في مختلف الجبهات، والهجمات التي تطال الاعيان المدنية وتستهدف المدنيين وتهدد الامن الاقليمي، وتنتهك قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وسرعة العمل على ادراجها ضمن قوائم الارهاب