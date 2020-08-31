شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس/آب 2020 وهي كالتالي:

مُرابط بجهبة أبين يروي لــ"الخليج 365" كواليس ما يحدث في الجبهات https://www.elyamnelaraby.com/498264/ القوات الحكومية تستعيد جبل صوران في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/498265/ المشتركة تصد هجوما للمليشيا في التحيتا بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/498268/ إصابة طفل في البيضاء برصاص قناص حوثي https://www.elyamnelaraby.com/498270/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في ناطع بالبيضاء Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/498278/ البحسني يقضى بتكليف "خالد الكثيري" رئيساً لمصلحة شؤون القبائل بالوادي والصحراء https://www.elyamnelaraby.com/498280/ البحسني يلتقي وكيل وزارة المياه والبيئة وبعض مدراء عموم فروع المحافظات.. صور https://www.elyamnelaraby.com/498281/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا بمأرب وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/498293/ قتلى حوثيون بقصف للتحالف في محافظة الجوف https://www.elyamnelaraby.com/498297/ قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر أطلقته مليشيا الحوثي من الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/498299/

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