شكرا لبحثكم عن خبر حادثة مرعبة.. يمنيان يحبسان ولدهما ويعذبانه حتى الموت (صورة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

في جريمة انسانية مروعة، أقدما أب وأم يمنيان في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن، على حبس ولدهما وتعذيبه حتى الموت.

وذكرت مصادر محلية وإعلامية، أن الشاب “بسام عبدالسلام محمد ناجي”، من أبناء عزلة “حوراء” مديرية سامع، توفي السبت، بعد ست سنوات من الاعتقال والتعذيب على يد والديه.

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وبحسب المصادر فإن “بسام ناجي” تعرض طوال الست السنوات الماضية، للتعذيب والسجن والقهر، على يد أبيه وأمه.