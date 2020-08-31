شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. شاب عدني شهم ينقذ طفلة من صعق كهرباء أثناء رقصها على مسرح في عدن (فيديو) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

استطاع شاب من أبناء عدن وبشجاعة منقطعة النظير من إنقاذ طفلة قامت الكهرباء بصعقها وكادت تقتلها .

وفي التفاصيل حيث ظهرت طفلة في مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي وهي ترقص على انغام اغنية هندية شهيرة للنجمة الهندية كاترينا كييف في منتجع العروسة بخليج الفيل .

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طفلة مسكتها الكهرباء بمنتجع خليج الفيل وقفز شاب وانقذها ... عن شجاعة ابناء عدن اتحدث ،، pic.twitter.com/yt006ln0yk

— نشوان الحميدي (@alhumaidy2009) August 29, 2020

وحاولت الطفلة تقليد النجمة الهندية بالتسلق على إحدى أعمدة المسرح إلا أن الكهرباء قامت بصعقها قبل أن يقفز أحد الشباب الحاضرين وعلى طريقة سوبر مان وينقذها .

واثار الشاب اعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث طالب الكثير بتكريم الشاب على شجاعته وإنقاذه للفتاة الراقصة .