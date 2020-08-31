شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يشيعون مرتزق اثيوبي قاتل في صفوفهم “الاسم والصورة” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر ميدانية عن مصرع العشرات من مليشيا الحوثي خلال الأيام القليلة الماضية، بينهم مرتزقة أفارقة.

وشيعت مليشيا الحوثي، السبت 29 أغسطس/آب 2020، العشرات من صرعاها في محافظة حجة بينهم مرتزق إفريقي من أثيوبيا يدعى محمد حلم وفقا لما نقلته وكالة خبر.

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يذكر أن مليشيا الحوثي الارهابية منيت بخسائر فادحة في العدد والعتاد بينهم قيادات بارزة مقربة من زعيم المليشيا، لقوا مصرعهم في جبهات مارب والساحل الغربي.