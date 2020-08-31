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شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يشيعون مرتزق اثيوبي قاتل في صفوفهم “الاسم والصورة” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشفت مصادر ميدانية عن مصرع العشرات من مليشيا الحوثي خلال الأيام القليلة الماضية، بينهم مرتزقة أفارقة.
وشيعت مليشيا الحوثي، السبت 29 أغسطس/آب 2020، العشرات من صرعاها في محافظة حجة بينهم مرتزق إفريقي من أثيوبيا يدعى محمد حلم وفقا لما نقلته وكالة خبر.
يذكر أن مليشيا الحوثي الارهابية منيت بخسائر فادحة في العدد والعتاد بينهم قيادات بارزة مقربة من زعيم المليشيا، لقوا مصرعهم في جبهات مارب والساحل الغربي.
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