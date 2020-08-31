شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يصدر البيان رقم 2 حول اليمن خلال ساعات والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر أطلقه الحوثيون من محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وأوضح في بيان عاجل نقلته وكالة الأنباء السعودية، استمرار تنفيذ الإجراءات ضد جماعة الحوثيين لتدمير قدراتها المهددة للأمن الإقليمي.

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ويأتي هذا البيان بعد ساعات من إعلان التحالف إسقاط طائرة درون مفخخة حاولت جماعة الحوثيين إطلاقها بإتجاه الأراضي السعودية.



وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي؛ أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة الحوثية دون أن يحدد وجهتها والمكان الذي أطلقت منه.

واتهم المالكي الحوثيين بالإستهداف الممنهج والمتعمد للأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء ، الأمر الذي ينافي قواعد الإشتباك ويضعهم في دائرة المساءلة القانونية.

والجمعة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة، بعد ساعات فقط من اعتراض التحالف لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران.