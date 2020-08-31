شكرا لبحثكم عن خبر الطفل اليمني "عمرو بائع الماء" يخطف أنظار تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عبر رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن إعجابه بموهبة الطفل اليمني عمرو أحمد المعروف بـ"بائع الماء".

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وشارك المسؤول السعودي متابعيه على "تويتر" فيديو للطفل اليمني وهو يغني أغنية حبيبي أنت وينك من زمان معلقاً عليه بالقول "مطلوب".

وقبل يوم واحد، وجه آل الشيخ، نداء لمن يستطيع أن يدله على أحد أوائل الثانوية العامة في مصر، بعد تداول مقطع مصور له وهو يبيع "الفريسكا" على شاطئ البحر.



ونال الطفل اليمني عمرو أحمد، الذي يبيع عبوات المياه في شوارع صنعاء شهرة واسعة في اليمن والوطن العربي بعد تداول فيديوهات له وهو يغني أغنية "حبيبي أنت وينك من زمان" للفنان صلاح الأخفش.