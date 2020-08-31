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الموت يفجع عبد الملك الحوثي والجيش يصدر هذا البيان

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

أعلن الجيش الوطني مقتل نجل شقيقة زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي بمعارك مع قواته في محافظة البيضاء.

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وقال رئيس المركز الإعلامي التابع لمحور البيضاء مصطفى البيضاني في بيان إن القيادي الحوثي العميد محمد حسين الحمران، قتل أمس الأول في محافظة البيضاء مشيرًا إلى ان الحمران نجل شقيقة زعيم الحوثيين.

وخلال الأيام الماضية قتل عدد من قيادات الصف الأول والثاني في الجماعة بمعارك مع الجيش في جبهات مارب والبيضاء والجوف.
 

وشيعت جماعة الحوثي جثامين عدد من قياداتها البارزة التي لقيت مصرعها مؤخراً، وبينهم اللواء روح الله زيد علي مصلح واللواء عبد المنعم المغربي واللواء ياسر القدمي. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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