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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى حوثيون بقصف للتحالف في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ الجوف
قتل وأصيب عدد من مسلحي مليشيا الحوثي بقصف للتحالف في محافظة الجوف.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية الحزم، عاصمة المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا
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