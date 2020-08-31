شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى حوثيون بقصف للتحالف في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ الجوف قتل وأصيب عدد من مسلحي مليشيا الحوثي بقصف للتحالف في محافظة الجوف.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية الحزم، عاصمة المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى حوثيون بقصف للتحالف في محافظة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.