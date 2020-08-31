البحسني يلتقي وكيل وزارة المياه والبيئة وبعض مدراء عموم فروع المحافظات.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا اليوم، وكيل وزارة المياه والبيئة القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمار ناصر العولقي، ووفد الهيئة المرافق له الذي يضم مدراء عموم إدارات الديوان العام بالعاصمة المؤقتة عدن وبعض مدراء عموم فروع المحافظات.



واستمع محافظ حضرموت من رئيس وأعضاء الوفد إلى قضايا البيئة الملحة في المحافظة، والمشاريع الممولة من المنظمات الدولية في هذا المجال.

وبحث المحافظ البحسني مع وفد هيئة حماية البيئة فكرة انشاء مركز للطوارئ البيئية والمناخية بالمحافظة للتنبؤ بالمتغيرات المناخية، وتحسين وضع محمية "شرمة جثمون" للسلاحف وحمايتها، إلى جانب عمل دراسات فنية لحصر أماكن تواجد الحيوانات البرية في محافظة حضرموت وبحث امكانية إعلان تواجدها محمية.

وأكد المحافظ البحسني على ضرورة الاهتمام بالبيئة في حضرموت، وإعطاء حضرموت نصيبها من الدعم المقدم من المنظمات الدولية في مجال البيئة، وكذا الحفاظ على اشجار المانجروف منطقة خور امبيخة بوصفها كنز حيوي ونظام ايكولوجي نادر وضرورة حمياتها من اشجار السيسبان والرمي العشوائي لمخلفات البناء، وحماية المياه الجوفية في حقول الوادي والصحراء.

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وشدد محافظ حضرموت على أهمية تقييم الأثر البيئي للمشاريع الإستثمارية خصوصاً المشاريع الممولة محلياً لتفادي التلوث والمشاكل البيئية، مبدياً تفهمه لهذه القضايا وإستعداده لتقديم الدعم الكامل، وإضافة فرع الساحل في قوام اللجنة المشكلة لتفكيك وإبعاد الخطر البيئي لسفينة "شامبيون".

حضر اللقاء مدير عام فرع الهيئة بالوادي والصحراء عمر بن شهاب، ونائب مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت المهندس عمر بادخن.