إصابة طفل في البيضاء برصاص قناص حوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ البيضاء أصيب طفل برصاص قناص حوثي في إحدى مناطق مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن الطفل "أحمد محمد أحمد الحميقاني" أصيب بطلقة قناص حوثي في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر. ولفتت المصادر أن الطفل استهدف برصاصة في رأسه أثناء قيامه برعي الأغنام في وادي آل سعيد بقرية المحصن بمديرية الزاهر. وأشارت المصادر إلى أنه تم إسعاف الطفل المصاب إلى أحد المستشفيات وحالته بالغة الخطورة

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