شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار في أحد مطاعم #أبوظبي بسبب تمديدات الغاز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �الت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام، إن فرق التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي، تتعامل مع بلاغ حول انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد في أبوظبي وأشارت الوكالة إلى أنه وبحسب البيانات الأولية، فقد أسفر الانفجار عن وقوع إصابات بين البسيطة والمتوسطة، لافتة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وبحسب وام، فقد ورد بلاغ إلى مركز القيادة والتحكم في أبوظبي صباح الاثنين، بوقوع انفجار في المطعم.

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